Вночі у Львові згорів Land Rover

Вночі, 25 жовтня, у Львові на вул. Кос-Анатольського, 22 виникла пожежа в автомобілі Land Rover, внаслідок якої згорів транспортний засіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
На місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ 29 -ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Львів. Пожежу вдалось локалізувати о 03:30 та ліквідувати о 03:44.
Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля на площі 3 кв.м Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.
Фото та відео: ДСНС, Ігор Зінкевич
Вероніка Рой