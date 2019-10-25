Вночі у Львові згорів Land Rover

Вночі, 25 жовтня, у Львові на вул. Кос-Анатольського, 22 виникла пожежа в автомобілі Land Rover, внаслідок якої згорів транспортний засіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

На місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ 29 -ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Львів. Пожежу вдалось локалізувати о 03:30 та ліквідувати о 03:44.

Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля на площі 3 кв.м Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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Фото та відео: ДСНС, Ігор Зінкевич