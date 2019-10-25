В Україні стало менше безробітних

В Україні скорочується рівень безробіття та зменшується кількість людей, які працюють без оформлення трудових відносин. Про це Львівському порталу повідомили у Держслужбі зайнятості.

Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у першому півріччі 2019 року, у порівнянні з першим півріччям 2018 року, зросла на 202 тис. осіб та становила 16,5 млн осіб.

Кількість зайнятих громадян у віці 15-70 років у неформальному секторі скоротилася на 94 тис. осіб та становила 3,5 млн осіб.

Найбільш поширеною неформальна зайнятість була у сільському, лісовому та рибному господарствах (42%), в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів (18%), а також у будівництві (16%). Найбільш розповсюджена неформальна зайнятість є серед осіб віком від 40 до 49 років (у неформальному секторі за підсумками першого півріччя були зайняті 829,7 тис. громадян).

«Показник неформальної зайнятості – найнижчий за останні 10 років. Сприяння детінізації лишається пріоритетом державної служби зайнятості. Маючи найбільшу базу вакансій, ми допоможемо українцям та українкам знаходити легальну роботу», – заявляє Ольга Макогон, директор ДЦЗ.