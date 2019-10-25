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У обмінниках Львова дорожчає валюта

Андрій Котенський

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 25 жовтня американська валюта подорожчала на 22 копійки і встановлена на рівні 25,11 грн за долар. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 26 копійок і встановлений на рівні 27.94 грн.

Також зафіксовано послаблення гривні у канторах Львова.

Так за долар зараз дають в середньому 24.90 грн (+10 коп.), а купують по 25.20 грн (+05 коп.). Натомість євро в середньому купують по 27.60 (+0 коп.) та продають по 28.10 грн (+10 коп.).

Злотий по 6.40 – 6.49 грн відповідно.

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