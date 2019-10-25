У Львові відбудеться XIV жіночий фестиваль «Аніма»

У Львові 9-10 листопада відбудеться XIV Всеукраїнський жіночий фестиваль «Аніма». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На одному майданчику зберуться популярні та досвідчені тренери, цікаві спікери та відомі особистості. Вони поділяться своїм успішним досвідом, унікальними знаннями та покажуть, як їх застосовувати на практиці. Тому кожен, хто прийде, знайде для себе щось корисне. Познайомиться із цікавими людьми, отримає нові знання та надихнеться свіжими ідеями, які допоможуть зробити новий крок до самопізнання та розвитку.

Як зазначають незмінні організатори фестивалю «Аніма» Наталія Кинчій та Олена Смішко, для них фестиваль – це подія, яка робить неймовірні перетворення.

«Кожного разу, отримуючи фідбеки від наших відвідувачів, ми радіємо, що наш фестиваль допоміг комусь змінити своє життя, подивитись по-іншому на різні життєві ситуації, а для когось став поштовхом до нових звершень. Впродовж двох днів, у чотирьох паралельно діючих залах відбудеться близько сорока активностей – майстер-класи, тренінги, воркшопи, дискусії, зустрічі та презентації на теми взаємостосунків, інтимних питань, успіху та кар’єри, краси та здоров’я, стилю життя, а також трансформаційно-розвивальні ігри, які вестиме Тетяна Пастернак», – кажуть організаторки.

Цього разу серед спікерів будуть такі відомі тренери, як: Сидоренко Нік, Амбарцумова Каріна, Баландін Віктор, Юрченко Еліна, Кіхтяк Тарас та десяток інших відомих прізвищ.

Окрім цього на фестивалі діятиме виставка-ярмарок з продукцією, яка зацікавить жінок (вироби ручної роботи, косметичні засоби, література тощо).

Для жінок, які прийдуть із дітьми, діятиме дитяча кімната. Анонімно працюватиме «Порадня», де кожен із відвідувачів зможе отримати психологічну допомогу та відповіді на усі свої запитання.

10 листопада завершенням фестивалю буде вечірка з шоу-програмою: виступами від танцювальної студії «Шоколад»; пригощенням шампанським та розігруванням подарунків від партнерів.

Зауважимо, що за сім років свого існування Всеукраїнський жіночий фестиваль «Аніма» відвідало понад 10 тисяч жінок.

Захід відбуватиметься у готелі «Жорж» (пл. Міцкевича, 1).