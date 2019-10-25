У Львові відбудеться форум для жінок «Superwoman Lviv»

23 листопада більше 500 учасниць зберуться на жіночий форум «Superwoman Lviv». Організатори заходу підготували практичні та бізнес майстер-класи, виступи б’юті експертів і психологів, багато подарунків і велику бренд зону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Форум вперше відбувається у Львові, але вже сьоме в Україні. Попередні роки захід проходив у Києві та Одесі. Це унікальна work & life balance подія, де успішні жінки різних професій діляться своїм досвідом підприємництва, створення бізнесу, професійного та особистого зростання та падінь. Форум поєднує, на одному майданчику, бізнес-леді, топ-менеджерок, журналісток, письменниць, дизайнерів, стилістів, рестораторок та представниць різноманітних професій для створення мотивуючої атмосфери нетворкінгу та народження надихаючих ідей. Без популізму, універсальних секретів, нав’язання шаблонів успішності, магічних рецептів збагачення та дрібних маніпуляцій свідомістю.

Серед спікерів: Рената Чучмай (senior Vice President та Global HR Executive у компанії SoftServe), Яніна Соколова (журналістка, телеведуча, актриса театру і кіно), Андрій Худо (український підприємець, співвласник та співзасновник Холдингу емоцій «!FEST»), Єлізавета Коробченко (очолює компанію Avon в Україні та Грузії), Катерина Малкова (співвласниця Top Cosmetics Group — найбільшого дистриб’ютора світових брендів професійної косметології, естетичної медицини та косметики) та інші.