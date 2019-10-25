У Львові ще 110 бійців АТО отримають по сто тисяч гривень. Список

Сьогодні, 25 жовтня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 110 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 11 мільйонів гривень.
Львівський портал подає перелік учасників АТО, які отримають матеріальну допомогу:
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН
- Антонишин Володимир Ярославович
- Вельган Михайло Степанович
- Гончаров Володимир Миколайович
- Наконечний Володимир Михайлович
- Панасюк Юрій Володимирович
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН
- Білоусов Костянтин Анатолійович
- Буяр Федір Павлович
- Гаврилик Ігор Михайлович
- Гірняк Володимир Ярославович
- Голець Павло Михайлович
- Грицьків Анатолій Ярославович
- Гула Олексій Степанович
- Дмитришин Володимир Михайлович
- Зданевич Сергій Олександрович
- Золотарьов Володимир Ігорович
- Корольков Максим Васильович
- Космина Назар Михайлович
- Кривута Дмитро Ярославович
- Кур’ян Олег Аркадійович
- Мазепа Андрій Богданович
- Нішанов Володимир Васильович
- Підкорчевний Михайло Михайлович
- Рибак Олег Вікторович
- Рилов Віктор Євгенович
- Рожицький Микола Васильович
- Санницький Святослав Григорович
- Синицький Мирон Михайлович
- Скрип Любомир Васильович
- Хома Ігор Іванович
- Чопик Володимир Володимирович
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Акуренко Андрій Леонідович
- Буляк Ярослав Володимирович
- Генда Богдан Романович
- Гришкун Олександр Володимирович
- Грось Роман Степанович
- Задорожний Вадим Олександрович
- Кравченко Віталій Олександрович
- Меркулов Микола Олегович
- Могиляк Маркіян Орестович
- Павлюк Сергій Сергійович
- Проців Олег Володимирович
- Рак Михайло Юрійович
- Сергін Віктор Вікторович
- Тупісь Андрій Степанович
СИХІВСЬКИЙ РАЙОН
- Барановський Богдан Стефанович
- Войтович Володимир Іванович
- Галайко Руслан Леонович
- Гудзеляк Любомир Степанович
- Дорош Володимир Антонович
- Драган Андрій Ігорович
- Жук Іван Ярославович
- Жуковський Іван Степанович
- Заверуха Ігор Орестович
- Заяць Роман Степанович
- Йонич Роман Іванович
- Котів Юрій Володимирович
- Криворучка Назарій Богданович
- Кулай Володимир Юхимович
- Майстришин Ігор Богданович
- Маслов Михайло Сергійович
- Музика Роман Ярославович
- Обертас Володимир Тарасович
- Панасюк Тарас Ярославович
- Панченко Олександр-Сергій Ігорович
- Плюхін Олександр Володимирович
- Хоптяний Вадим Володимирович
- Чепижний Володимир Валентинович
- Шумин Петро Іванович
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Бочан Михайло Васильович
- Винар Михайло Володимирович
- Воронецький Родислав Борисович
- Коньшин Олексій Олександрович
- Кузнецов Максим Віталійович
- Марканич Володимир Ількович
- Матвейко Оксана Миколаївна
- Овчар Павло Тимофійович
- Одеров Артур Михайлович
- Олексенко Олександр Андрійович
- Пасіка Назар Іванович
- Садов’як Петро Іванович
- Шкікавий Ігор Богданович
- Шкляренко Олексій Анатолійович
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Возьний Микола Степанович
- Доля Сергій Володимирович
- Іванько Віталій Віталійович
- Качмар Тарас Мирославович
- Компричевський Володимир Васильович
- Корчинський Володимир Ігорович
- Куліш Віталій Іванович
- Курман Андрій Ярославович
- Кучерук Володимир Васильович
- Лібер Назарій Михайлович
- Мазурок Андрій Олександрович
- Мартин Володимир Володимирович
- Можар Валентин Владиславович
- Петровський Вадим Георгійович
- Пилипів Роман Олексійович
- Плахтина Андріян Андрійович
- Подлевський Роман Ярославович
- Походило Назарій Тарасович
- Приставський Віктор Ярославович
- Рак Степан Ярославович
- Сидорчук Андрій Русланович
- Солтис Володимир Іванович
- Сухоставський Віталій Євгенович
- Ткачук Степан Іванович
- Томкевич Павло Олександрович
- Хаюков Роман Олександрович
- Юркевич Юрій Михайлович
- Яремчук Тарас Любомирович
Наталя Дуляба