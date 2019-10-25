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Судитимуть львівського хулігана, який образив охоронця

Ольга Денисяка

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У Львові судитимуть чоловіка, який під час сварки з охоронцем приставив до його обличчя пістолет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Інцидент стався 16 жовтня, близько 16.00 год,  на вулиці Науковій, 16 у Львові.

Встановлено, що під час раптово словесного конфлікту із охоронцем одного із гуртожитків місцевий мешканець вийняв із-за спини предмет, ззовні схожий на пістолет та здійснив у його сторону один постріл. При цьому, чоловік нецензурно висловлювався.

Надалі, зловмисник продовжив ображати охоронця та демонструючи свою зневагу, приставив пістолета до його обличчя.

Фігуранта затримали, а його дії кваліфікували за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).

Незадовго правопорушнику обрали і запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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