Скрябін. Львів’ян кличуть на концерт до 30-річного ювілею гурту

У Львівській опері відбудеться концерт присвячений 30-річчу легендарного гурту «Скрябін». Солістом цього вечора виступить Юрко Юрченко, відомий як Юркеш. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цього вечора ми почуємо старі та добрі пісні за які так любимо Кузьму Скрябіна у супроводі симфонічного оркестру.

Життя Андрія Кузьменка, якого ми знаємо як засновника і лідера гурту «Скрябін», промайнуло на величезній швидкості і обірвалося в одну мить.

Раптова трагедія змінила все. Все, окрім нашої любові до неймовірно щирих, чесних та чуттєвих пісень Кузьми Скрябіна. Пісень, які мають звучати знову і знову, проходячи крізь серце кожного виконавця та кожного слухача.

Цього року гурту «Скрябін» виповнюється вже 30 років і це ще один привід згадати великого музиканта, поета, гідну людину і нашого земляка Андрія Кузьму Скрябіна. Ми знаємо, ми співаємо, ми пам’ятаємо.

Захід відбудеться у Львівській опері 23 грудня, об 20.00.

Щоб потрапити на концерт «Скрябіна» у Львові, купуйте квитки тут: Kontramarka