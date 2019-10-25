Скандал з граматичними помилками міністра освіти. Новосад у Львові побажала Фаріон зайнятись важливішими речами

Міністр освіти і науки України Анна Новосад під час брифінгу у Львові прокоментувала критику мовознавиці Ірини Фаріон, яка різко «розгромила» допис новопризначеної посадовиці у Facebook, знайшовши у ньому 9 помилок. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Мене загалом дуже розсмішило, що окремі люди навіть не могли в коментарях під постом визначитися, як потрібно правильно писати ті чи інші речі. У нас ще була палка дискусія на тему граматики…», – зауважила Анна Новосад.

При цьому посадовиця наголосила, що «будь-яка людина, яка в чомусь помиляється, має визнати цю помилку і йти далі».

«Власне це я і зробила. Не вважаю, що трапилося щось надзвичайно критичне. Пані Фаріон бажаю все-таки звернути увагу на більш важливі речі, які є в цій країні», – зауважила міністр освіти.

Нагадаємо, новоспечена міністр освіти Анна Новосад на початку вересня потрапила у граматичний скандал: в її дописі на Facebook знайшли 9 помилок. Своєю чергою мовознавця Ірина Фаріон різко розкритикувала її пост, назвавши Анну Новосад «міністром-безрамотність».

Згодом міністр освіти у Facebook відреагувала на хвилю обурення, наголосивши, що не боїться визнавати свої помилки та вчиться на них. «Відтепер інакше ставитимусь до того, як веду свій Facebook. Дякую», – наголосила Анна Новосад.

Фото: Facebook/Ірина Фаріон