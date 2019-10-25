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На протиаварійні роботи у Львові скерують більше 2 мільйонів. Що відремонтують

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення із бюджету понад 2,2 мільйона гривень на протиаварійні роботи на двох об’єктах. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 25 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Із резервного фонду бюджету міста виділять більше 2,2 мільйона гривень на проведення протиаварійних робіт на території Парку культури і в підземному водному тунелі на вул. Личаківській.

Кошти розподілили таким чином:

  • 607 тисяч гривень скерують на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану підпірної стінки на території парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького (навпроти вул. Зарицьких, 8-14);
  • 1,67 мільйона гривень – на роботи з виведення з аварійного стану підземного водовідвідного тунелю на вул. Личаківській, до веде до Винників.

Всі протиаварійні роботи комунальники мають провести вже найближчим часом.

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