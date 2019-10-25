На мешканця Яворова наїхав МАЗ: чоловіка госпіталізували

На автодорозі Львів-Краковець у Яворівському районі МАЗ наїхав на 57-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася 24 жовтня близько 19:20 год. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «МАЗ», 44-річний мешканець Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода – 57-річного жителя Яворова. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом ноги та був госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.