На Львівщині поліцейський собака знайшов бабусю, яка заблукала серед лісу

У Миколаївському районі правоохоронці розшукали в лісі 77-річну бабусю, яка пішла по гриби і заблукала. Знайшов жінку поліцейський собака. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Сьогодні, 25 жовтня, у Миколаївське відділення поліції звернувся мешканець району і розповів, що його матір 24 жовтня в обід вийшла з дому в ліс по гриби і назад не повернулася.

Правоохоронці негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, до яких залучили також рятувальників та співробітників інших підрозділів поліції Львівщини.

«Близько чотирьох годин зниклу розшукували в лісі. Згодом у хащах поліцейський собака взяв слід жінки і вже незабаром її було виявлено. Життю та здоров’ю пенсіонерки нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні.

Фото: поліція