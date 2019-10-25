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Львів’ян запрошують на драматичний концерт «Танго Останньої Надії»

Андрій Котенський

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У Львівській національній філармонії відбудеться авторський проєкт заслуженого артиста України Назарія Пилатюка спільно з Оркестром «Академія», Артуром Микиткою, Петром Довганем і Антоном Сопігою та диригентом Ігорем Пилатюком – «Танго Останньої Надії». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Проєкт вже охрестили найдраматичнішим у світі класичної музики. За їхніми словами, він вже встиг здобути популярність завдяки чудовому складу музикантів, а також не менш цікавій та глибокій програмі. Вона слугує черговим підтвердженням, що мистецтво ніколи не стоїть осторонь важливих, іноді сумних подій.

Назарій Пилатюк розповів, що проєкт «Т.О.Н.» народився під впливом музики геніальних композиторів сучасності, зокрема Джона Вільямса, музика якого звучить в кінофільмі «Список Шиндлера». Цю музику  поєднують з музикою життя і смерті – танго.

Під час концерту прозвучать знамениті композицій Астора П’яццолли: «Посвята П’яццоллі – Т.О.Н., Танго Реквієм -«Адіос Ноніно» (прощавай Ноніно), «LiberTango», «Каштанове і Голубе», танго, яке є основною складовою і назвою окремого проекту «Lost Tango» Володимира Винницького.

Звучатиме музика легендарного Мирослава Скорика, Рішардо Гальяно, Якоба Гаде в оркестровці талановитого композитора Ярослава Олексіва, а також декілька авторських композицій Антона Сопіги, з яких розпочиналися перші проекти тріо «Promenade».

«Назва «Танго Останньої надії» говорить сама за себе. А в поєднанні з музикою з кінофільму «Список Шиндлера» створює особливу атмосферу, яка завжди залишиться в нашій пам’яті», – вважає автор проекту.

Концерт відбудеться 12 листопада об 19.00.

Квитки у касі філармонії (235 89 46) та онлайн тут: Gastroli

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