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Конкурс проєктів місцевих ініціатив Львівщини стартує вже у понеділок

Соломія Головіна

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На Львівщині 28 жовтня о 9:00 год. розпочинається проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2020 рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

 

Прийом документів на участь здійснюється виключно на онлайн-платформі, яка створена на сайті Львівської обласної ради за посиланням.

Нагадаємо, що Конкурс проводиться за такими пріоритетами:

«Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

«Охорона здоров’я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).

«Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

«Спорт» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

«Безпека» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

«Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.

«Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

«Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

Гранична вартість проєкту становить не більше ніж 500 тис грн.

Гранична субвенція з обласного бюджету для проєкту становить – 200 тис грн.

Додамо, що прийом заявок триватиме до 18:00 год. 29 листопада 2019 року. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (032) 2-999-808.

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