Конкурс проєктів місцевих ініціатив Львівщини стартує вже у понеділок

На Львівщині 28 жовтня о 9:00 год. розпочинається проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2020 рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.
Прийом документів на участь здійснюється виключно на онлайн-платформі, яка створена на сайті Львівської обласної ради за посиланням.
Нагадаємо, що Конкурс проводиться за такими пріоритетами:
«Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
«Охорона здоров’я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).
«Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
«Спорт» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
«Безпека» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
«Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.
«Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
«Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
Гранична вартість проєкту становить не більше ніж 500 тис грн.
Гранична субвенція з обласного бюджету для проєкту становить – 200 тис грн.
Додамо, що прийом заявок триватиме до 18:00 год. 29 листопада 2019 року. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (032) 2-999-808.
Соломія Головіна