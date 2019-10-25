Із озера у Миколаївському районі витягнули тіло 63-річної жінки

У Миколаївському районі в озері виявили тіло жінки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 24 жовтня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що близько 14:50 год. мешканець одного з сіл району виявив в озері тіло жінки без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблої – 63-річної місцевої мешканки. Слідів насильницької смерті на тілі виявлено не було. Попередньо встановлена причина смерті – утоплення. Також поліцейські встановили, що жінка йшла по корову дорогою, що пролягала біля озера.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.