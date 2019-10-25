ОСТАННІ НОВИНИ

Із озера у Миколаївському районі витягнули тіло 63-річної жінки

Соломія Головіна

|

У Миколаївському районі в озері виявили тіло жінки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, 24 жовтня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що близько 14:50 год. мешканець одного з сіл району виявив в озері тіло жінки без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблої – 63-річної місцевої мешканки. Слідів насильницької смерті на тілі виявлено не було. Попередньо встановлена причина смерті – утоплення. Також поліцейські встановили, що жінка йшла по корову дорогою, що пролягала біля озера.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?
Наталя ДУЛЯБА
Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?

Ще в середині серпня влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...