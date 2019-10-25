Із ЛОДА та залізничного вокзалу евакуювали півтори тисячі людей. Замінування виявилось фейковим

Сьогодні правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування у Львівській облдержадміністрації та на Головному залізничному вокзалі міста. Інформація про вибухівку виявилася неправдивою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Нагадаємо, повідомлення про вибухівку, закладену у цих двох об’єктах надійшло близько восьмої години ранку на електронну пошту поліції. За вказаними у повідомленні адресами працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб.

«Загалом було евакуйовано близько півтори тисячі осіб. Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу, а також Львівської обласної державної адміністрації та прилеглі території – вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявлено», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські вживають заходів для встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція