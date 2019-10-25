«Дітей викидають на вулицю», – малеча пікетує під Львівською залізницею

Сьогодні, 25 жовтня, о 13:30 під стінами Регіональної філії «Львівська залізниця» відбувся пікет творчих колективів, які діють у Львівському палаці залізничників. Гасло протесту – «Дітей викидають на вулицю», позаяк у залізниці встановили плату за оренду приміщень для репетицій, яку батьки не в змозі оплатити, передає кореспондент Львівського порталу.

В акції взяли участь діти, які є вихованцями самодіяльних колективів «Сонечко», «Едельвейс», «Смайлики», «Чарівні струни» і «Магія Сходу», що вже багато років діють у Львівському палаці залізничників (в народі – «РОКС»).

В понеділок, 22 жовтня, восьмеро творчих працівників Палацу залізничників, у тому числі усі керівники колективів, були офіційно звільнені. Звільненим творчим працівникам запропоновано влаштуватися у приватну структуру і орендувати приміщення у Палаці залізничників для занять самодіяльних творчих колективів.

Фінансисти Львівської дирекції залізничних перевезень уже виставили ціну кожній дитині за оренду репетиційних приміщень – по 520 гривень у місяць. Для більшості батьків це непосильна ноша, особливо для тих, у кого у творчих колективах займається по двоє-троє дітей одночасно.

Батьки передали звернення з проханням підтримки колективу та дітей голові профспілкової організації Львівської залізниці Королькову Артему Анатолійовичу.

«Ми почули вимоги від колективу і зараз будемо знаходити шляхи вирішення», –заявив після пікету Артем Корольков.

«Представники львівської залізниці обіцяли опікуватись нашими дітьми. Це один з найстаріших колективів в Україні, нам 40 років, і я не хочу, щоб ми завершили на піку слави . «Сонечко» не може існувати без підтримки, бо це народний колектив. Ми не комерційна структура, яка заробляє собі кошти на платних концертах, тому ми потребуємо підтримки», – заявила засновник та керівник вокально-хореографічного колективу «Сонечко» Марія Горностай.

Після пікету Марія Горностай розповіла, що її запросили на зустріч для перемовин до начальника Львівської залізниці.