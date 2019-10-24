Завтра буде перекрита частина вулиці Навроцького

Завтра, 25 жовтня, з 10.00 год і до 18.00 год. буде перекрито рух транспорту на залізничному мості на вул. Навроцького (біля будинку № 6). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Через ремонт на залізничній колії, завтра, 25 жовтня, з 10.00 год і до 18.00 год. буде перекрито рух транспорту на залізничному мості на вул. Навроцького (біля будинку № 6).

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Зокрема, за інформацією управління транспорту, маршрут № 27 курсуватиме по вул. Луганській.

Фото: ЛМР