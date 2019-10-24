Засудили злочинця, який грабував квартири у Львові

Впродовж лютого-березня 2018 року зловмисник обчистив чотири квартири у Львові майже на 74 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 24 жовтня, у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що впродовж лютого-березня 2018 року, 29-річний злочинець проник у квартири на вулицях Любінській, С.Петлюри та І. Виговського, звідки викрав майна на суму майже 74 тисяч гривень.

До квартир зловмисник потрапляв підбираючи ключі до вхідних дверей.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 4 років 6 місяців позбавлення волі.