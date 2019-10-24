У Львові розшукують 17-річного хлопця

Правоохоронці оголосили в розшук 17-річного Петра Мельника, який є учнем одного профучилищ Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«Сьогодні, 24 жовтня, до поліції звернулися працівники одного з професійних училищ Львова з проханням встановити місцезнаходження вихованця закладу, 17-річного Петра Мельника, який зареєстрований в Перемишлянському районі», – йдеться у повідомленні.

Усіх, кому відома будь-яка інформація, просять терміново зателефонувати на оперативну лінію 102 чи звернутися у найближчий відділ поліції.