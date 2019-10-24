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У Краковці затримали контрабанду медичного обладнання

Наталя Дуляба

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Нещодавно у пункті пропуску «Краковець» затримали українця, який хотів підпільно перевезти до Львова медичне обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

У пункт пропуску прибув громадянин України на рейсовому автобусі. Під час огляду транспортного засобу митники виявили приховане медичне обладнання.

«У вантажному відсіку автобуса були виявлені коробки, в яких містились тонометри, інгалятори, іригатори, безконтактні термометри тощо. Загалом знайдено 138 штук медичних приладів та предметів сангігієни», – йдеться у повідомленні.

Пізніше чоловік зізнався, що весь товар його попросили перевезти через кордон до Львова.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Увесь товар митники вилучили, а справа скерують на розгляд суду.

Фото: ДФС

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