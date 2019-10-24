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Що українці вважають найбільшою загрозою для країни, – результати опитування

Ольга Денисяка

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Понад половина українців найбільше бояться масового виїзду закордон (56%). Про це свідчать дані соцопитування, яке проводила група «Рейтинг» протягом 19-22 жовтня, передає Львівський портал.

 

56% найбільшою загрозою для України вважають масовий виїзд українців закордон. Близько 45% загрозами вважають економічний занепад та зубожіння населення. Від 30% до 40% вважають загрозами погіршення здоров’я нації, екологічні катастрофи, повномасштабну війну Росією, зростання злочинності, деградацію та вимирання населення.

Від 20% до 30% – розвал країни, девальвацію гривні, безвладдя та масові заворушення. Від 13% до 17% загрозами вважають встановлення диктатури, голод, міжнародну ізоляцію України та тероризм.

За останні три місяці відчутно зросла актуальність таких загроз як погіршення здоров’я нації, екологічних катастроф, війни з Росією. Натомість знизилась загроза девальвації гривні, інфляції.

Впродовж 19-22 жовтня 2019 року представники соціологічної групи «Рейтинг» опитали 2500 респондентів від 18 років і старше. Похибка вибірки не перевищує 2,0%.

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