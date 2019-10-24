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Поліція розшукує водія, який збив пенсіонерку на Сихові

Ольга Денисяка

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Правоохоронці просять допомогти розшукати водія, який вчора, 23 жовтня, близько 10.45 на вулиці Хуторівка, 4Б у Львові збив пенсіонерку і втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

«Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, ймовірно мікроавтобусом синього кольору, скоїв наїзд на пішохода, після чого втік з місця події», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок наїзду 69-річна львів’янка отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом ноги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП, має записи відеореєстратора або володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини події та особу водія-втікача, правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102.

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