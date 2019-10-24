Податківці нагадують, що борги покійників сплачують їхні спадкоємці

Податковий борг фізичної особи підприємця у разі її смерті погашає спадкоємець. Про це Львівському порталу нагадали у пресслужбі Головного управління ДПС у Львівській області.

У відомстві нагадують, що відповідно до статті 9-ї Закону України № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено процедуру, як діяти з податковими зобов’язаннями, у разі смерті фізичної особи підприємця.

Відомості, які містяться в ЄДР, контролюючі органи отримують у взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДПС, яка є правонаступником прав та обов’язків реорганізованої ДФС.

«Контролюючі органи та їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Відповідно до положень статті 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали», – йдеться у повідомленні.

Забезпечення ведення Спадкового реєстру покладено на Міністерство юстиції України.

Таким чином у разі необхідності контролюючі органи мають право отримувати інформацію, зокрема від Міністерства юстиції України, яке забезпечують ведення державного реєстру Спадкових справ.

«Стаття 1216 Цивільного кодексу України визначає, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ)», – зазначають податківці.

Також повідомляється, що особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платника податків, стосовно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою, є особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи.

«Порядок виконання грошових зобов’язань або погашення податкового боргу фізичної особи підприємця, у разі її смерті, або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, встановлений статтею 99 ПКУ. Виконання грошових зобов’язань або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність), у разі її смерті, або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття», – йдеться у повідомленні ДФС.

Отже, виконання грошових зобов’язань або погашення податкового боргу фізичної особи підприємця у разі її смерті здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.