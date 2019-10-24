Львовом пройде студентська хода з нагоди вшанування річниці проголошення ЗУНР

Студентська молодь Львова 1 листопада пройде пішою ходою з нагоди 101-ої річниці проголошення ЗУНР та вшанування пам’яті Січових Стрільців і вояків Української Галицької армії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Студентська молодь спільно з освітянами і владою міста, громадськими організаціями та львів’янами, пройдуть пішою ходою від Франкового вишу до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям (Янівське кладовище). Там учасники ходи вшанують пам’ять борців за волю України.

Початок формування колони – о 12:45 год. на площі перед головним корпусом Львівського національного університету імені Івана Франка. Сформована колона вирушить за маршрутом: вул. Університетська, 1 – вул. Листопадового Чину – вул. М. Гоголя – вул. Т. Шевченка – Янівське кладовище (Меморіал Українських Січових Стрільців).

За маршрутом ходи ситуативно перекриють рух транспорту. Приблизна кількість учасників – 3000 осіб.