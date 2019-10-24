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Львівщині потрібна олімпійська база для підготовки спортсменів, – Сергій Бубка

Ольга Денисяка

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Президент НОК України Сергій Бубка розповів, що на Львівщині потрібно збудувати одну з п’яти сучасних олімпійських баз європейського рівня – Західну національну базу олімпійської підготовки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Сергій Бубка розповів, що Україні потрібні на сході, заході, півночі, півдні і в центрі країни такі міцні олімпійські бази. База повинна завжди працювати, і коли підготовка до Олімпіади не ведеться, там повинні тренуватися діти. Щоб діти йшли займатись спортом, має бути масовість.

«Сьогодні в іншому стані спортивна інфраструктура, але ще багато треба зробити. 10% Фонду розвитку держави дало цьому поштовх, у наступному бюджеті цю статтю скасовують. Це велике питання і велика проблема. На прикладі наших героїв спорту ми будемо будувати здорову націю. Нам потрібна сучасна спортивна інфраструктура, щоб чудовий потенціал спортсменів Львівщини мав де тренуватись. У вас дуже потужний і спортивний регіон, тому саме тут потрібна така олімпійська база. Саме у вашому регіоні потрібно думати, щоб був такий центр, бо у вас багато видів спорту на високому рівні», – зазначив Сергій Бубка

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