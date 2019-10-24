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Львів’ян вчитимуть жити без відходів та мотлоху

Ольга Денисяка

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У суботу, 26 жовтня, о 14.00 год. львів’ян та гостей міста запрошують на ярмарок виробників з різних міст України, де відбудуться майстер-класи, лекції на тему «нуль відходів», а також презентація соціального мистецького проєкту «TRASH без меж». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Zero Waste Weekend вже другий рік поспіль збирає у Львові представників руху «нуль відходів» з Австрії та України задля обміну досвідом та подальшого розвитку руху. Цього року захід присвячений співпраці між громадськими організаціями та підприємцями, які виробляють менш сміттєві альтернативи чи заснували крамниці без пакування.

«Це унікальна нагода зустрітись та познайомитись особисто з «зеро верст»-виробниками та засновниками магазинів з усієї України. На ярмарку можна буде придбати якісні та екологічні багаторазові замінники одноразовим продуктам: від тканинних торбинок і металевих соломинок до засобів особистої гігієни та екотоварів для краси.

Не менш цікавим буде і відкритий лекторій. Спеціально запрошена гостя з Австрії журналістка та комунікаційна менеджерка Zero Waste Austria Лоррейн Венцль ділитиметься власним досвідом про те, що надихнуло її стати «зеровейстеркою» та розповість про тонкощі роботи європейських магазинів з товарами без упаковки. Також Марія Федорова з Одеси, яка допомагає людям позбутись зайвих речей і веде блог про «розхламлення», пояснить, чому вважає мінімалізм точкою наближення до усвідомленого життя. А співзасновниця спільноти Zero Waste Lviv Діана Попфалуші розповість чи легко поєднувати «зеро верст»-лайфстайл з офісною роботою.

На майстер-класах для дітей і дорослих кожен охочий зможе створити неповторний малюнок на власній екоторбинки, скориставшись порадами художниці Олени Хорошаєвої-Жмінки. Або власноруч долучитись до процесу миловаріння на майстер-класі від професійного миловара Назара Ваня», — зазначають організатори заходу.

Зазначимо, мистецька частина міні-фестивалю «TRASH без меж» – соціальний проєкт, спрямований на зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ. «TRASH без меж» привертає увагу громадськості до проблеми стихійних сміттєзвалищ шляхом створення фото та відео і поширення цього контенту в соціальних мережах. На презентації Юлія Паук розповість про цілі, заплановані напрямки діяльності, плани розвитку та джерела фінансування TRASH без меж.

Захід відбудеться у кав’ярні Coffee Mission на вул. Старознесенська, 24−26 (FESTrepublic).

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