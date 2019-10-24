Львів’ян кличуть на комедійну моновиставу «Про що мовчать чоловіки»

Львів’ян запрошують на найпопулярнішу моновиставу Бродвею в стилі стендап «Про що мовчать чоловіки». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Відвідувачів обіцяють занурити у талановиту, щиру, надзвичайно влучну та до сліз дотепну «чоловічу реальність».

У головній ролі – заслужений артист України, неперевершений і харизматичний Олексій Гнатковський, який розкриє всі таємниці буття чоловіка, секрети стосунків чоловіків і жінок і…кожного з нас!

Чимало чоловіків впізнають себе, а жінки – своїх суджених!

Буде весело і водночас правдиво!

Автор п’єси – американський сімейний психолог Роб Беккер, який часто виступав як stand-up комік. На Бродвеї ім’я Беккера стало легендою, адже постановка «Про що мовчать чоловіки» (в оригіналі – Defending the Caveman) увійшла в театральну книгу рекордів як найтриваліше шоу одного актора.

Виставу вперше показали на Бродвеї у 1995 році, і відтоді вона залишається рекордсменом серед «one man show», а також має на рахунку авторитетну світову театральну премію Лоуренса Олів’є, яка є театральним аналогом «Оскара».

П’єса перекладена 35 мовами і в цілому скорила мільйони глядачів у 45 країнах світу!

Вистава відбудеться у Першому українському театрі для дітей та юнацтва, 15 листопада, об 19.00.

Квитки вже у продажу: concert.ua