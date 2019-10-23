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У Львові водій з підробленими документами намагався дати хабар патрульним

Ольга Денисяка

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Вчора, 22 жовтня, патрульні виявили у водія автомобіля «Рено Мастер» підроблені документи. Аби уникнути відповідальності чоловік намагався дати правоохоронцям хабар 10 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

 

Водій автомобіля «Рено Мастер», не виконав вимог знаку «поворот тільки праворуч» та поїхав з вулиці Вороного ліворуч до площі Міцкевича. Його зупинили патрульні та попросили пред’явити документи. Правоохоронці побачили ознаки підробки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Водія попросили показати номер кузова. Він не співпадав з офіційним номером в базі даних.

Чоловіку повідомили, що на місце події викликають слідчо-оперативну групу, оскільки є всі підстави вважати, що документи є підробленими. Коли водій це почув, то запропонував інспекторам 10 000 гривень, щоб його відпустити. Його попередили про відповідальність за таку пропозицію, проте чоловік наполегливо продовжив.

Патрульні викликали на місце події слідчих та описали цю подію в рапорті. Тепер чоловіку може загрожувати відповідальність за пропозицію хабара службовій особі. Також слідчі вилучили у водія документи на експертизу.

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