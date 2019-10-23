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У Львові через сильний туман не сідали літаки

Андрій Котенський

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Сьогодні у зв’язку із несприятливими метеоумовами, рейс авіакомпанії Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту Львова та сів у румунському аеропорту Клуж. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівського летовища.

 

Рейс авіакомпанії Ryanair з Модліна очікував на покращення метеоумов на підльоті до Львова та вже здійснив посадку в аеропорту.

Зараз туман розвіявся. У напрямку львівського летовища вилетіли рейси авіакомпаній Wizz Air з Берліна та Ernest з Мілана. З невеликою затримкою виконує рейс Turkish Airlines зі Стамбула.

За даними системи Flightradar24, ітк Wizz Air, що прямував із Вільнюса до Львова та сів у Румунії, вже вилетів до пункту призначення..

Відзначимо, що вчора аеропорт Львів, будучи резервним, приймав весь день рейси з туманного Києва. Також 5 рейсів з Києва були скеровані у Львів сьогодні вночі – це літаки авіакомпаній Ernest, Буковина та Sky Up.

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