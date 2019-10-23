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У канторах Львова дешевшають євро та долар

Андрій Котенський

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Національний банк підсилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 23 жовтня американська валюта подешевшала на 13 копійок і встановлена на рівні 24,97 грн за долар. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ

 

Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнився на 25 копійок і встановлений на рівні 27.65 грн.

Також зафіксовано послаблення гривні у канторах Львова. Так за долар зараз дають в середньому 24.65 грн (-5 коп.), а купують по 24.95 грн (-5 коп.).

Натомість євро в середньому купують по 27.35 (-10 коп.) та продають по 27.85 грн (-10 коп.).

Злотий по 6.35 – 6.44 грн відповідно.

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