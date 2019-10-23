У ДТП у Рівненській області загинув 50-річний мешканець Львівщини

Вчора, 22 жовтня, у Рівненській області зіткнулись дві вантажівки. Автомобіль «ДАФ» злетів у кювет, його водій, 50-річний мешканець Львівщини, від отриманих травм загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Аварія сталась на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Масевичі Рокитнівського району.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «ДАФ» з напівпричепом, 50-річний житель селища Краковець Львівської області, рухаючись у напрямку столиці, з невідомих поки причин, виїхав на смугу зустрічну руху, де зіткнувся з напівпричепом автомобіля «Вольво» під керуванням 58-річного жителя Київської області.

Від удару автомобіль «ДАФ» злетів у кювет, його водій від отриманих травм загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Наразі ця ділянка дороги перекрита через надто густий туман та смог. Крім того, нині там перевантажують товар і розчищатимуть автодорогу від розкиданої внаслідок ДТП продукції – кукурудзяних паличок.

Фото: поліція