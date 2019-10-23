У Дрогобичі чадним газом отруїлися четверо студенток

Вчора, 22 жовтня, у Дрогобичі через отруєння чадним газом до лікарні потрапили четверо студенток. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, госпіталізовані – студентки одного з дрогобицьких навчальних закладів віком 18-19 років. Одна з них – місцева мешканка, троє інших – подруги, які перебували у неї в гостях. Інформація про подію була внесена у Журнал єдиного обліку, проводиться перевірка, встановлюється внаслідок якої несправності чадний газ потрапив у приміщення.

Нагадаємо, Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.