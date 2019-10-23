Судитимуть трьох акушерів-гінекологів через смерть породіллі на Львівщині

Повідомили про підозру трьом лікарям акушерам-гінекологам пологового відділення лікарні на Львівщині, через непрофесійність яких минулого року померла породілля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У поліцію 6 березня 2018 року надійшло повідомлення про те, що «через недбалість лікарів у районній лікарні після пологів померла жінка».

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження через неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до п’яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 5 березня 2018 року близько 17.00 у пологовому відділенні однієї з центральних районних лікарень на Львівщині 32-річна мешканка одного з сіл народила здорову дитину (дівчинку), після чого стан жінки погіршився і, вже о 22.20 того ж дня, вона померла у лікарні.

21 жовтня 2019 року працівники відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення трьом жителям райцентру – лікарям акушерам-гінекологам пологового відділення лікарні, котрі надавали породіллі медичну допомогу.

Досудове розслідування триває.