Поблизу кордону затримали двох єгиптян, які намагались незаконно потрапити до Польщі

Вчора на українсько-польському кордоні затримали двох єгиптян, які намагались незаконно дістатися Європи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як йдеться у повідомлення, про іноземців, які намагались незаконно дістатися сусідньої Польщі, прикордонникам відділу «Смільниця» Мостиського загону повідомив місцевий мешканець.Чоловіків затримали за кілометр від держаного кордону. Порушники мали при собі документи – виявилися громадянами Єгипту, обидвом 21 рік.

Наразі тривають заходи із встановлення обставин прибуття іноземців в Україну. Громадян затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України, вчиненої групою осіб, прийматиме суд.

Фото: прикордонники