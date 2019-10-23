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Поблизу кордону затримали двох єгиптян, які намагались незаконно потрапити до Польщі

Вероніка Рой

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Вчора на українсько-польському кордоні затримали двох єгиптян, які намагались незаконно дістатися Європи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

 

Як йдеться у повідомлення, про іноземців, які намагались незаконно дістатися сусідньої Польщі, прикордонникам відділу «Смільниця» Мостиського загону повідомив місцевий мешканець.Чоловіків затримали за кілометр від держаного кордону. Порушники мали при собі документи – виявилися громадянами Єгипту, обидвом 21 рік.

Наразі тривають заходи із встановлення обставин прибуття іноземців в Україну. Громадян затримано в адміністративному порядку, рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України, вчиненої групою осіб, прийматиме суд.

Фото: прикордонники

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