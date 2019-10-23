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За незаконний скляний дашок кафе у центрі Львова оштрафують на 170 тисяч гривень

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 23 жовтня, міська адміністративна комісія оштрафувала на 170 тисяч гривень підприємця, який незаконно встановив скляний дашок над кафе на вулиці Січових Стрільців, 3. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Адміністративна комісія розглянула протокол, що був складений на підприємця, який встановив металеву конструкцію в будинку на вулиці Січових Стрільців, 3. На юридичну особу накладено штраф у розмірі 170 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Також адмінкомісія розглянула 4 протоколи, складені на фізичних осіб, які у своїх квартирах провели заміну дерев’яних вікон/балконних дверей на пластикові.

На 1700 грн на оштрафували власників квартир в будинку на вул. Рапопорта, 9, вул. Паркова, 16, пл. Ринок, 41, які замінили дерев’яні вікона на пластикові.

Нагадаємо, за пошкодження пам’яток архітектури та несанкціоновані роботи в них фізичні особи сплачуватимуть 1700 гривень штрафу, а юридичні – до 170 000 гривень.  Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.

Фото: ЛМР

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