За незаконний скляний дашок кафе у центрі Львова оштрафують на 170 тисяч гривень

Сьогодні, 23 жовтня, міська адміністративна комісія оштрафувала на 170 тисяч гривень підприємця, який незаконно встановив скляний дашок над кафе на вулиці Січових Стрільців, 3. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Адміністративна комісія розглянула протокол, що був складений на підприємця, який встановив металеву конструкцію в будинку на вулиці Січових Стрільців, 3. На юридичну особу накладено штраф у розмірі 170 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Також адмінкомісія розглянула 4 протоколи, складені на фізичних осіб, які у своїх квартирах провели заміну дерев’яних вікон/балконних дверей на пластикові.

На 1700 грн на оштрафували власників квартир в будинку на вул. Рапопорта, 9, вул. Паркова, 16, пл. Ринок, 41, які замінили дерев’яні вікона на пластикові.

Нагадаємо, за пошкодження пам’яток архітектури та несанкціоновані роботи в них фізичні особи сплачуватимуть 1700 гривень штрафу, а юридичні – до 170 000 гривень. Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.

Фото: ЛМР