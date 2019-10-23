Вітер пошкодив дах на Виговського. Для ремонту треба понад 200 тисяч гривень

В ніч з 5 на 6 жовтня буревій пошкодив дах будинку на вулиці Виговського, 37. Для ремонту покрівлі необхідно 214 тис. 633 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сьогодні міська комісія з питань ТЕБ і НС погодила рішення про виділення коштів міського бюджету на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи.

«У Залізничному районі під час буревію, який був з 5 на 6 жовтня, пошкоджено дах будинку № 37 на вул. Виговського. Дуже сильно було пошкоджено покрівлю над 2 і 3 під’їздами, площею 600 кв. м. . На відновлювальні роботи необхідно 214 тис. 633 грн», – розповіла Ірина Джурик, голова Залізничної районної адміністрації.