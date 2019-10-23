«Бракувало на дорогу додому». На Сихові чоловік злив із «Жигулів» 40 л бензину

Правоохоронці затримали 28-річного мешканця Нового Роздолу, який злив 40 л бензину із «Жигулів» через те, що йому забракло пального на дорогу додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У вівторок, 22 жотня, у Сихівський відділ поліції звернувся 35-річний львів’янин і повідомив, що вночі з його автомобіля ВАЗ-2104, запаркованого біля одного з будинків на вулиці Тернопільській, невідомий злив близько 40 л бензину А-92.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 28-річний житель Нового Роздолу. За словами чоловіка, він злив бензин із «Жигулів», оскільки йому бракувало пального на дорогу додому.

Тепер зловмиснику «світить» до трьох років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.