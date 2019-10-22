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Завтра львів’яни матимуть перебої з водопостачанням. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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У середу, 23 жовтня, комунальники підключатимуть новий водопровід на вул. Володимира Великого, 10-А. Через це частина Франківського району протягом дня взагалі не матиме води, а у Залізничний і Галицький райони її подаватимуть із пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Відтак завтра із 09:00 до 19:00 год. без води залишаться мешканці Франківського району, обмеженого вулицями:

  • Володимира Великого,
  • І. Виговського,
  • Городоцька (непарна сторона, №131-187),
  • С. Бандери,
  • М. Коперника,
  • Героїв Майдану,
  • Стрийська.

Також протягом дня у Залізничний і частково Галицький райони воду подаватимуть із пониженим тиском.

ЛМКП «Львівводоканал» просить львів’ян створити необхідний запас води та просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані із виконанням необхідних робіт.

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