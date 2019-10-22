Євро дорожчає у канторах Львова

Національний банк підсилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 22 жовтня американська валюта подешевшала на 6 копійок і встановлена на рівні 24,97 грн за долар. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість офіційний курс гривні до євро знизився на одну копійку і встановлений на рівні 27.90 грн.

Водночас зафіксовано послаблення гривні у канторах Львова. Так за долар зараз дають в середньому 24.70 грн (+0 коп.), а купують по 25.00 грн (+1 коп.).

Натомість євро в середньому купують по 27.45 (+5 коп.) та продають по 27.95 грн (+9 коп).

Злотий по 6.30 – 6.41 грн відповідно.