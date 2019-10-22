Відомий американський нейрофізіолог поділиться досвідом зі львівськими медиками

Наприкінці жовтня до Львова приїде знаменитий нейрофізіолог зі США, автор книг-бестселерів про роботу мозку. Він поділиться досвідом роботи із нашими медиками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

31 жовтня і 1 листопада Джон Арден проведе дводенний семінар «Психоневроімунологія та епігенетика аддикцій», на якому розповість про природу залежностей і як їхнє виникнення пов’язане з генетикою та психічним здоров’ям.

«Це буде один із найцікавіших семінарів за останні роки у Львові, адже збере багатьох провідних фахівців з Австрії, США та України», – йдеться у повідомленні.

Також видатний медик візьме участь у міжнародній конференції «Інвентаризація: психотерапевтичні методи лікування залежностей», що проходитиме у Львові 2-3 листопада.

Зазначимо, Джон Арден – нейрофізіолог, психолог і автор книг «Приборкання амігдали», «Розвиток пам’яті для чайників» та ще десятка інших про роботу мозку. Він очолює наймасштабнішу програму навчання з психічного здоров’я Training in Mental Health у медичних центрах по всій Північній Каліфорнії.

У своїх книгах Джон Арден навчає, як позбутися від стресу, знаючи і розуміючи процеси, що відбуваються в мозку. Навчає корисних звичок, які дозволять довше зберігати активність головного мозку і вести насичене життя без обмежень у будь-якому віці.

Медик дуже доступно пояснює, звідки беруться шкідливі звички, чому вони так швидко приживаються, а також як легко позбутися від них. Його поради засновані на останніх досягненнях науки і доказової медицини.