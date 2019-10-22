ОСТАННІ НОВИНИ

Відомий американський нейрофізіолог поділиться досвідом зі львівськими медиками

Наталя Дуляба

|

Наприкінці жовтня до Львова приїде знаменитий нейрофізіолог зі США, автор книг-бестселерів про роботу мозку. Він поділиться досвідом роботи із нашими медиками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

31 жовтня і 1 листопада Джон Арден проведе дводенний семінар «Психоневроімунологія та епігенетика аддикцій», на якому розповість про природу залежностей і як їхнє виникнення пов’язане з генетикою та психічним здоров’ям.

«Це буде один із найцікавіших семінарів за останні роки у Львові, адже збере багатьох провідних фахівців з Австрії, США та України», – йдеться у повідомленні.

Також видатний медик візьме участь у міжнародній конференції «Інвентаризація: психотерапевтичні методи лікування залежностей», що проходитиме у Львові  2-3 листопада.

Зазначимо, Джон Арден – нейрофізіолог, психолог і автор книг «Приборкання амігдали», «Розвиток пам’яті для чайників» та ще десятка інших про роботу мозку. Він очолює наймасштабнішу програму навчання з психічного здоров’я Training in Mental Health у медичних центрах по всій Північній Каліфорнії.

У своїх книгах Джон Арден навчає, як позбутися від стресу, знаючи і розуміючи процеси, що відбуваються в мозку. Навчає корисних звичок, які дозволять довше зберігати активність головного мозку і вести насичене життя без обмежень у будь-якому віці.

Медик дуже доступно пояснює, звідки беруться шкідливі звички, чому вони так швидко приживаються, а також як легко позбутися від них. Його поради засновані на останніх досягненнях науки і доказової медицини.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як складання оригамі може врятувати здоров’я та навіть життя
Анастасія ПИЖ
Як складання оригамі може врятувати здоров’я та навіть життя

В кінці літа та на початку осені поточного року у всіх 1030 супермаркетах «АТБ», які цілодобово працюють в 264 населених...

Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...