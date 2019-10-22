Від реєстрації народження до смерті. ЦНАПи Львова нагадують про 300 видів послуг

У Центрах надання адміністративних послуг Львова активно розширюють перелік своїх послуг для мешканців. Усього їх уже понад 300 видів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

За даними відомства, цього року, інтегровано послугу реєстрації актів цивільного стану (реєстрація народження та реєстрація смерті), а також послугу з видачі, продовження дії, внесення змін і скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Також для львів’ян запровадили три комплексні послуги, сформовані за життєвими обставинами: «Новонароджений малюк», «Зміна прізвища» та «У зв’язку зі смертю». Окрім того, послуги сервісного центру МВС (видача посвідчення водія, реєстрація нових транспортних засобів та ін.) запроваджено на базі нових територіальних підрозділів ЦНАП.

За словами директорки департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради. Валентини Бартошик, загалом Центри надання адміністративних послуг Львова надають понад 300 видів послуг.

«У кожному районі міста ми відкрили Центр надання адміністративних послуг, який працює за єдиним стандартом роботи. Також офіс створений в Рясному, і завершуємо роботи зі створення таких же офісів у Винниках та Рудно», — розповіла вона.

До слова, в цьому році також новий сервіс «Консультація для підприємців» реалізовано у всіх територіальних підрозділах ЦНАП. Підприємці отримують відповіді на актуальні питання, зокрема: як започаткувати власну справу, яку систему оподаткування обрати, яким видом економічної діяльності займатись, який вид статуту обрати.

Нагадаємо, ЦНАП у Львові працюють за такими адресами: пл. Ринок, 1 (бічний вхід), пр. Червоної Калини, 72а, вул. К. Левицького, 67, вул. М. Хвильового, 14а, вул. І. Виговського, 32, вул. Г. Чупринки, 85, вул. Т. Шевченка, 374.

Перелік усіх послуг, які надають ЦНАПи у Львові, можна знайти тут: city-lviv.services

Фото: ЛМР