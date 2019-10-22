В Україні змінилась процедура видачі водійських посвідчень: основні нововведення

В Україні змінилась процедура видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі головного сервісного центру МВС України.

Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв:

допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв;

практичний іспит складається в територіальному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит;

термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років;

можливість застосування фото- та відеофіксації під час складання іспитів;

свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації водіїв в паперовому вигляді випускникам автошкіл не видається, натомість воно в електронному вигляді вноситься закладом до Єдиного державного реєстру МВС.

Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС із закладами з підготовки водіїв запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття. Нововведення покликане покращити організацію навчального процесу та запровадити моніторинг за навчанням кожного слухача.

Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти, допускаються до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.

«Зміни стосуються, передусім, майбутніх водіїв та автошкіл. Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання та обміну посвідчення водія», – зазначають у головному сервісному центрі.

Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Відбулася передача функції акредитації закладів від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС, що дало можливість скоротити час проходження цієї процедури, оскільки документи розглядатимуться за місцем розташування таких закладів, до того ж, це дозволить суб’єктам господарювання заощадити кошти на транспортних витратах.

Ураховуючи викладене, з 19 жовтня 2019 року:

— заяви про затвердження робочих програм і планів закладу подаються до РСЦ МВС (за місцезнаходженням закладу);

— заяви про проведення обстеження матеріально-технічної бази закладу подаються до ТСЦ МВС (за місцезнаходженням закладу);

— заяви та відповідні матеріали для проведення державної акредитації закладу подаються до РСЦ МВС (за місцезнаходженням закладу).

Також передбачено, що сертифікати про державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 року закладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС, вважаються безстроковими.