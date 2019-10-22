У Львові зібрали половину коштів на операцію для дівчинки, яка мріє нормально ходити

У Львові триває збір коштів на невідкладну операцію для 13-річної Анастасії Марчак, у якої важка форма сколіозу. Спільними зусиллями вже зібрали 100 тисяч гривень із 180 необхідних. Про це Львівському порталу повідомила мама дівчинки Ліна Марчак.

За словами матері, її донька народилася абсолютно здоровою та у 6-ть років у неї виявили сколіоз. Терапія та спеціальні корсети не допомогли. Хвороба зробила з дівчинки інваліда та зараз продовжує активно прогресувати.

«У 13 річної Анастасії важкий сколіоз 3-го ступеня (ідіопатичний грудинно-поперековий), її спинка вже викривлена на 44 градуси, і хвороба швидко прогресує», – йдеться у повідомленні.

Допомогти Анастасії може складна операція з встановлення спеціальної титанової конструкції у спину, яка триматиме хребці у правильному положенні. Вартість такого встановлення – 180 тис. гривень.

Оперативне хірургічне втручання необхідно провести якнайшвидше, інакше дитина стане недієздатна взагалі. Ця сума є непідйомною для мами, яка виховує доньку самотужки.

Усіх небайдужих людей закликають допомогти зібрати гроші на операцію, щоб разом допомогти дівчинці ходити.

Номер картки ПриватБанку: 5168 7573 6304 8176

Отримувач: Марчак Ліна Володимирівна

тел. матері: 0634084142