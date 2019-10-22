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У Львові під час ДТП скутер заїхав під «Тойоту»

Наталя Дуляба

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У понеділок, 21 жовтня, під час аварії на перехресті вулиць Огієнка – Щепкіна у Львові скутер заїхав під «Тойоту». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як з’ясували правоохоронці, орієнтовно о 14:00 год. на перехресті вулиць Огієнка – Щепкіна скутер «Сузукі» врізався у легковик «Кіа Ріо».

Після зіткнення скутер, рухаючись по інерції, заїхав під автомобіль «Тойота». Внаслідок аварії скутерист, 27-річний львів’янин, отримав травми.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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