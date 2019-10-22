На Відкритий кубок Львова з дзюдо з’їдуться 800 спортсменів

Цими вихідними, 26-27 жовтня, на велотреку СКА, що на вул. Клепарівській, 39-А, відбудеться Відкритий кубок Львова з дзюдо. Участь у змаганнях візьмуть близько вісім сотень спортсменів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відкритий Кубок Львова з дзюдо триватиме два дні поспіль: змагання відбуватимуться у суботу та неділю, 26-27 жовтня на велотреку СКА.

«Відкритий кубок Львова з дзюдо є топовим заходом серед усіх змагань з дзюдо в Україні як за кількістю учасників, так і за технічним забезпеченням. Враховуючи цьогорічне фінансування та минулорічний досвід організаторів, ця подія вийде на якісно новий рівень. Підтримка Львівської міської ради становить 240 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

На цю спортивну подію цьогоріч приїде більше учасників. Якщо торік їх було 650, то тепер на змагання до Львова приїдуть 800 спортсменів. Також суттєво зросла географія учасників: команди будуть представлені не лише зі всієї України, але й із Польщі, Молдови, Білорусі, Латвії.

Обслуговувати змагання буде 21 суддя. Серед них – 5 міжнародної категорії, 8 – національної, що входять у ТОП-10 кращих в Україні.

Програма:

26 жовтня

11.00 — початок змагань

14.00 — урочисте відкриття

14.30 — продовження змагань

17.00 — фінальний блок

27 жовтня

11.00 — початок змагань

17.00 — фінальний блок

Організаторами змагань є СК «Богатир» та Львівська обласна федерація дзюдо.