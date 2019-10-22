Моторошна аварія за участі вантажівки та легковика забрала життя 24-річного львів’янина

У Золочівському районі вантажівка зіткнулася з легковиком. Внаслідок аварії загинув 24-річний водій «Пежо». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Аварія трапилася сьогодні, 22 жовтня, близько 10:30 год. у селі Підгайчики.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення вантажного автомобіля «ДАФ» з легковиком «Пежо 301».

Від отриманих травм водій легкового автомобіля, 24-річний львів’янин, загинув на місці події. Водія вантажівки, 54-річного мешканця Тернопільської області, з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич, поліція Львівщини