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Львів’янка відзначила 102-гі уродини

Андрій Котенський

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Львів’янка Анастасія Ксенз 20 жовтня відзначила свій 102-ий день народження. Усього таких довгожителів у місці 31. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

За даними відомства, ювілярку від імені громади Львова привітали представники управління соціального захисту ЛМР та вручили їй матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.

Як відомо, тим львів’янам, яким виповнюється по сто років, на День народження, попри одноразову матеріальну допомогу. вручають ще й пам’ятну монету та вітальний лист. Усім же, хто святкує 100 та більше років, — 5 тис. грн. Загалом у 2019 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів (31 особа) у бюджеті передбачили 155 тис грн.

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