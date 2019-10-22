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Через роботи на водогоні частина Личаківського району залишилась без води

Андрій Котенський

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Сьогодні на вулиці Грядкова проводитимуть переключення водогону. Частина Личаківського району залишиться без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 22 жовтня, ремонтні бригади підприємства проводитимуть роботи по переключенню новозбудованої ділянки водопроводу. На час робіт призупинено водопостачання до кількох вулиць Личаківського району.

У зв’язку з плановими роботами по переключенню новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 110 мм по вул. Грядкова, сьогодні, 22 жовтня, до 17.00 год призупинено подачу води в Личаківський район, обмежений вулицями: Б. Хмельницький, 116 — 188; 161 — 223, Кукурудзяна, Ковельська, Пластова, Польова, Новознесенська, Механічна.

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