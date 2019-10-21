Від завтра у Центрі Шептицького можна побачити Львів у доповненій реальності

Завтра, 22 жовтня о 18.30 год у Центрі Шептицького відбудеться відкриття виставки про архітектуру Львова з доповненою реальністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Проєкт «Кишенькове місто» – це Львів, який можна роздивитись у смартфоні.

«Дивовижне поруч: для того, щоб побачити цифрові моделі старовинних палаців, доступні музейні колекції або прогулятися віртуальними храмами тепер не треба годинами гуглити чи кудись їхати. Технологічний прогрес не стоїть на місці, сучасні технології стають доступнішими і саме час використати їхні можливості на 100%», – зазначають організатори.

Виставку протягом місяця можна буде переглянути в Центрі Шептицького УКУ.